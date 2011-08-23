〔美国金融〕第二季严重抵押贷款拖欠率较上季微幅增加--MBA

路透华盛顿8月22日电---行业团体周一表示,美国抵押贷款的还款拖欠率第二季微幅增加.

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示,一房至四房式住宅抵押贷款还款拖欠率经季节调整後为8.44%,较第一季增加12个基点,较上年同期低141个基点.

"抵押贷款拖欠率不再改善,现在出现恶化迹象,"MBA首席分析师Jay Brinkmann在声明中说."虽然第二季整体抵押贷款拖欠情况仅较第一季略有增加,但很显然2010年的下行趋势已经停止."

拖欠至少一期还款的借款人数目微幅增加,扭转了MBA在前几季所报告的趋势.Brinkmann说拖欠率主要是受到就业市场担忧的影响.

同时,新增的止赎案件数量则降至2007年年底以来的最低水平.(完)