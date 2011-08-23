〔美国金融〕第二季严重抵押贷款拖欠率较上季微幅增加--MBA

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿8月22日电---行业团体周一表示,美国抵押贷款的还款拖欠率第二季微幅增加.
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示,一房至四房式住宅抵押贷款还款拖欠率经季节调整後为8.44%,较第一季增加12个基点,较上年同期低141个基点.
"抵押贷款拖欠率不再改善,现在出现恶化迹象,"MBA首席分析师Jay Brinkmann在声明中说."虽然第二季整体抵押贷款拖欠情况仅较第一季略有增加,但很显然2010年的下行趋势已经停止."
拖欠至少一期还款的借款人数目微幅增加,扭转了MBA在前几季所报告的趋势.Brinkmann说拖欠率主要是受到就业市场担忧的影响.
同时,新增的止赎案件数量则降至2007年年底以来的最低水平.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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