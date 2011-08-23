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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 11:32 BJT

〔台湾债市〕RP利率持平,资金回流但交易商小心调度

路透台北8月23日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二持稳于既有区间.投信与寿险资金陆续回流,舒缓上日资金紧缩状况,不过,整体供应已不若上周充裕.

资金调度人士表示,今日有321.3亿台币的公债还本付息,惟资金打散至各个市场,对RP市场挹注有限.此外,周四还有269亿台币的中钢(2002.TW)现金股利发放,已见到部分投信提前因应走钱,交易商小心调度.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,同于上日.(完)

--记者 李盈茜; 审校 林高丽

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