〔台湾债市〕RP利率持平,资金回流但交易商小心调度

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月23日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二持稳于既有区间.投信与寿险资金陆续回流,舒缓上日资金紧缩状况,不过,整体供应已不若上周充裕.
资金调度人士表示,今日有321.3亿台币的公债还本付息,惟资金打散至各个市场,对RP市场挹注有限.此外,周四还有269亿台币的中钢(2002.TW)现金股利发放,已见到部分投信提前因应走钱,交易商小心调度.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,同于上日.(完)
--记者 李盈茜; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。