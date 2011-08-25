〔中港股业绩〕中国工商银行中期净利按年增29.4%,基本符合市场预期

工行1-6月录得净利1,094.8亿元人民币,路透此前综合九位分析师的调查平均值为1,069亿元,上年同期则是净利846亿元.

工行并公布,中期每股盈利为0.31元,6月末不良贷款率为0.95%,资本充足率为12.33%,净息差则为2.6%.