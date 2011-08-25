〔中港股业绩〕中国工商银行中期净利按年增29.4%,基本符合市场预期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月25日电---以市值计全球最大商业银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)周四公布,中期净利按年增29.4%,基本符合市场预期.
工行1-6月录得净利1,094.8亿元人民币,路透此前综合九位分析师的调查平均值为1,069亿元,上年同期则是净利846亿元.
工行并公布,中期每股盈利为0.31元,6月末不良贷款率为0.95%,资本充足率为12.33%,净息差则为2.6%.
公布业绩前,工行H股收高1.89%至4.85港元;大盘恒生指数.HSI则收高1.47%.(完)
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--记者 张雅菁/陈敏; 审校 丁淑琴
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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