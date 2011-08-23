〔台湾央行〕2010年底净值大减四成至7,316亿台币,因美元贬值--央行财报

路透台北8月23日电---根据台湾央行最新公布的2010年财报,由于国际美元的持续走贬,央行的净值去年大幅减损4,918亿,至7,316亿台币,减幅高达四成.

台湾央行会计处一位不愿具名官员表示,净值的减损并非资本,公积等项目的减少,纯粹是因为美元/台币汇价变动,造成央行持有大量的外汇,在评价上造成损失.

他更表示,这种情况在高度持有美元资产的全球央行中屡见不鲜,例如日本央行、中国央行身上都看得到,并非只有台湾央行的净值有明显减少.

根据中央银行财务报表显示,2010年底的净值是7,315.55亿台币,较前(2009)年底的1兆(万亿)2,233.83亿台币,减少了4,918.28亿台币,减幅高达40%.

除此之外,央行财报也显示了,虽然外汇存底的持续增加,国外资产部分,由2009年底的11.3578兆(万亿)台币,微升至11.4229兆(万亿)台币,年增率只有0.57%.

央行的国外资产包括了黄金、存放国外银行业以及外币有价证券等.央行称,去年底汇率评价基础是29.5,上一年度为32.176.据路透计算,这相当于美元/台币汇价贬值8.32%.

台湾的外汇存底若不包含黄金的存量,高居世界第四位,仅次于中国,日本以及俄罗斯.至今年7月底,台湾外汇存底达4007.6亿美元.(完)