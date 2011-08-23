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市场报道 | 2011年 8月 23日 星期二 11:48 BJT

〔台湾股市〕盘中大涨逾2%,追随亚股跌深反弹走势

路透台北8月23日电---台湾股市周二盘中大涨逾2%,追随亚洲主要股市跌深反弹的走势.

本地时间11:43,加权股价指数.TWII大涨147.02点,至7,459.91点,前一交易日收跌0.41%.

韩国综合股价指数(KOSPI).KS11则大涨3.11%,中国股市沪综指.SSEC亦涨0.56%.

台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股微幅卖超2.43亿台币,令本月累计卖超规模达到2,022.1亿台币[ID:nCT0474037].(完)

--记者 董永年; 审校 曾祥进

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