〔台湾股市〕盘中大涨逾2%,追随亚股跌深反弹走势

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北8月23日电---台湾股市周二盘中大涨逾2%,追随亚洲主要股市跌深反弹的走势.
本地时间11:43,加权股价指数.TWII大涨147.02点,至7,459.91点,前一交易日收跌0.41%.
韩国综合股价指数(KOSPI).KS11则大涨3.11%,中国股市沪综指.SSEC亦涨0.56%.
台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股微幅卖超2.43亿台币,令本月累计卖超规模达到2,022.1亿台币[ID:nCT0474037].(完)
--记者 董永年; 审校 曾祥进
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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