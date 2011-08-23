〔新西兰经济〕通胀预期下降,未来一年经济成长率料将更高--央行调查

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿8月23日电---周二公布的调查显示,新西兰通胀预期在第三季下降,而未来一年经济成长率料将更高.
新西兰央行(RBNZ)的调查显示,企业经理人平均预估未来一年的通胀率为2.94%,5月时的调查结果为3.12%.
两年通胀预期则从3.0%下降到2.86%.
央行估计基础通胀率仅约为2.5%,央行的目标区间为1-3%.
该项调查也显示,未来一年经济成长率预估为2.9%,前次调查结果是2.1%.两年期的经济成长预估则略增至2.9%,前次调查为2.8%.
截至3月的季度,新西兰经济增长0.8%,增速为逾两年来最快.
分析师预估在年底之前,新西兰因主办橄榄球世界杯,以及将投下150亿新西兰元(123亿美元)进行基督城震後重建工作,经济脚步料可加快.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。