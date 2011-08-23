〔路透基点〕台湾和鑫光电贷款案扩大至60亿台币,九家银行签约

路透香港8月23日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,台湾和鑫光电(3049.TW)五年期贷款案金额提高至60亿台币,九家银行已完成签约.

委托主办行及额度分配行为:兆丰国际商业银行(额度管理行)、永丰银行(担保品控管行)、元大商业银行(担保品控管行)、国泰世华银行(文件代理行)、台新银行,各承贷8.9亿台币.

上海商业储蓄银行承贷4.4亿台币,担任经理行,另外三家经理行--台湾银行、台湾工业银行及合作金库银行--各承贷3.7亿台币.

贷款案分为A部分42亿台币定期贷款,用于资本支出,B部分为18亿台币循环信贷,用于营运资本.

两部分贷款较初级市场商业本票利率的加码幅度,与借款方税後净利润率挂钩:

税後净利润率低于0%时,加码63个基点;

税後净利润率0-5%时,加码58个基点;

税後净利润率高于5%时,加码53个基点.

银行以三种层次参贷:

承办行,承诺9-12亿台币,AB两部分贷款含所有费用价码分别为69.7个基点及68个基点,有25个基点的费用.

共同承办行,承诺6-8.99亿台币,AB两部分贷款含所有费用价码分别为67及66个基点,有15个基点的费用.

经理行,承诺3-5.99亿台币,AB两部分贷款含所有费用价码分别为64.3及64个基点,有5个基点的费用.

如果A部分动用比例低于60%,或B部分每六个月结束时动用不足50%,将有一笔10个基点的承诺费.

A部分贷款拥有2.5年的宽限期,分六个半年等额偿还,平均贷款期限为3.75年.

财务约束性条款包括:流动比率最低1倍,债务比率最高1.5倍,利息覆盖比率最低4倍,股东权益至少70亿台币.

8月19日举行签约仪式.

和鑫光电3月取得一笔72亿台币联贷,利率条件与此次相同.(完)