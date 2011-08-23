〔台湾数据〕7月工业生产较上年同期成长3.93%,增幅较上月微幅扩大

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北8月23日电---台湾经济部周二公布,7月工业生产较上年同期成长3.93%.
以下为近月工业生产年变动率一览表(单位为%):
7月 6月
工业生产 +3.93 +3.84r
注: r 表修正.(完)
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参看经济部公布的工业生产资料,网址为(www.moea.gov.tw)
--采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 丁淑琴/杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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