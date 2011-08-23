〔台湾债市〕殖利率大幅收高,因股市暴涨及美债价格下滑

路透台北8月23日电---台湾公债殖利率周二大幅收高.受股市暴涨逾3%以及美债价格下滑等利空冲击,再加上近期终端买盘追价意愿低落,使得交易商一早即出脱五年券100/6,进而带动中长券殖利率纷纷上弹.

市场人士表示,交易商将100/6殖利率追到1.0%以下,比182天期存单的1.05%还低,风险明显升高.且昨日台积电(2330.TW)公司债标售结果不佳,显示出终端买盘仍对利率有所坚持,不愿进场追价.在此情形下,债市若无更多消息指引,料将在区间内震荡.

"(100/6殖利率)在1.0%以下非常危险,如果继续升息怎麽办,不就套牢?"一大型寿险业交易员称.

另一证券商交易主管则认为,就技术面观察,殖利率连两日反弹,已经回补30年券100/8标售後的跳空缺口,後市若无明确的消息带动,预料100/6殖利率会在1.00-1.05%区间整理.10年券100/5则看在1.37-1.42%.

台湾股市周二收盘暴涨3.25%,跟随区域股市涨势,追平8月10日创下的逾两年最大单日百分比涨幅.加权股价指数.TWII劲升237.64点至7,550.23点,此前开高0.78%.

美国公债价格周一下跌,因交易商开始为美联储主席贝南克在本周後期的关键讲话做准备,同时股市在连跌四周後反弹.指标10年期公债US10YT=RR价格跌10/32,收益率从周五尾盘的2.06%上升至2.10%.[US/NCN]

根据两位公司债承销人士周一提供的台积电公司债竞价结果通知,台积电五年期无担保公司债以1.40%定价,金额105亿台币;七年期则以1.63%定价,金额75亿台币;至于10年期则未发行.总计本次公司债标售金额为180亿台币.[ID:nCT0474091]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

3 100/3 A00103=TWO -4.80 0.7620 0.7500-0.7620 2.0

5 100/6 A00106=TWO +4.40 1.0300 0.9900-1.0450 466.5

10 100/5 A00105=TWO +5.54 1.3960 1.3560-1.4199 94.5

20 100/7 A00107=TWO +4.20 1.8470 1.8102-1.8490 7.0

30 100/8 A00108=TWO +8.05 1.9805 1.9500-1.9900 10.0

交易商表示,日前100/6殖利率快速下滑,部分与市场揣测央行可望暂停升息有关.虽然主计处才向下修正今、明年的通膨率至1.59%、1.21%,但若据此就判定央行不升息,可能失之偏颇.

"台湾低通膨是低薪资成长率造成的.央行更在意的是实质利率仍偏低,以及货币政策的一致性."寿险业交易员说.

票券商交易员则认为,由于离9月底的央行理监事会议还早,猜测升不升息的意义不大.目前无论是基本面条件与市场气氛都有利于债市,逢殖利率反弹逐渐建立部位,应该是安全的操作方式.

主计处上周将今年消费者物价指数(CPI)的预估值下修至1.59%,原为1.89%.明年CPI则预估为1.21%,显示通膨压力料下降.[ID:nCT0473197]

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 1.9805

20 100/7 A00107=TWO 1.8470

10 100/5 A00105=TWO 1.3960

5 100/6 A00106=TWO 1.0300

2 100/3 A00103=TWO 0.7620(完)