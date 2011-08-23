〔台湾汇市〕台币兑美元收升3分,因台股大涨且乐观情绪推升

路透台北8月23日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘升值3分.台股随亚洲股市开高震荡,在台北汇市买卖力道僵持不下,令盘势黏滞;中午过後,台股大涨作收加上亚币走强,给予推升助力,使得台币升幅些微加深.

交易员指出,市场殷切期盼美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克释出进一步量化宽松政策,场上充斥乐观情绪,并使得台币、韩元等亚币後市看升.不过,市场存有诸多不确定性,股市来回震荡,外商银行于现汇市场仍以汇出偏多.

"看台股能不能稳住这次波段低位7,100点,台币才有机会慢慢升值,"一位本地银行人士说.

汇银人士并表示,在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,见银行间交投抛出长天期的美元部位,尤其是六个月至一年期的美元/台币换汇点折价幅度大幅加深,因其预期美国未来若推出第三次量化宽松政策(QE3),美元将进一步走弱.

他们预估,台币明日主要成交区间暂看28.9-29.05元间.

美联储官员和学者订于周五在怀俄明州杰克逊霍尔(Jackson Hole)央行年会,主席贝南克将在会中发表演说.去年贝南克即在会中暗示,可能通过购买长期债券来刺激经济成长,为第二次量化宽松政策(QE2)揭开序幕.

台湾股市加权股价指数.TWII收盘劲扬3.25%,报7,550.23点;外资及陆资在台股微幅买超0.26亿台币,上交易日为卖超2.43亿.[ID:nCT0474455]

新兴市场中,韩元KRW=和坡元SGD=周二上涨,亚洲股市反弹和中国PMI数据并未如一些人预期般差,推动银行间投机客买入新兴亚洲货币.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 28.990 29.020 28.969-29.049 29.020 8.21 6.93

TAIFX1

元太外汇经纪公司 28.967 29.007 28.967-29.023 29.000 3.86 3.24

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.160/-0.145 -0.145/-0.125

美元/台币六个月期 -0.530/-0.500 -0.480/-0.450

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