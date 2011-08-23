《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦8月16日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:陷于5月至7月跌势的61.8%和38.2%费波纳奇回档技术位1.4519美元和1.4259美元之间.然而,只要能守住这交投区间的低档,仍可望上探通道阻力线和上周高点1.4496/1.4518美元.

美元/日圆:持续自上周纪录低点75.94日圆回升的走势.预期会进一步呈现区间交投,未来几天略为偏多.

英镑/美元:周一终日在1.6539/47美元阻力区间下方交投,该区间由4月至5月跌势的78.6%费波纳奇回档技术位以及5月高点所组成,看来很有可能回跌向1.6400区域.

美元/瑞郎:持续在心理关卡0.8000瑞郎下方交投,且每日交投区间持续缩窄.然而,若突破0.8000水准,将上探7月中低点0.8034,随後是55日移动均线0.8139,其上方为2011下滑趋势线0.8149.

纽约 当日 今年来 2010年

0718GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.4409 1.4358 +0.36 +7.71 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.72 76.84 -0.16 -5.46 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 110.55 110.28 +0.24 +1.80 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.7887 0.7896 -0.11 -15.51 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.6517 1.6462 +0.33 +5.88 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9862 0.9897 -0.35 -1.05 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0487 1.0396 +0.88 +2.78 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.8317 0.8234 +1.01 +6.75 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 80.440 79.830 +0.76 -3.17 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.810 63.220 +0.93 +0.89 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 126.74 126.42 +0.25 +0.06 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2598 1.2612 -0.11 -3.96 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 王冠中;审校 王洋

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