〔亚洲经济〕亚洲需创造更多高质量工作,以维系经济成长--ADB

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月23日电---亚洲开发银行(ADB)周二表示,亚洲发展中国家若要维系过去20年来经济快速扩张的荣景,则需创造出更多高质量的工作.
"自1990年以来,亚洲在经济成长及创造就业上,表现超越其他区域,"ADB首席经济学家Changyong Rhee在新加坡的记者会上表示.然而,"亚洲仍然是全世界多数穷人的大本营."
"我不是要淡化经济成长的重要性,但从就业的质量看来,进展并不大,"他补充说.
Rhee引用ADB数据指出,除日本外的新兴亚洲在2008年有三分之二的员工在非正式部门工作,与1990年的水准相去无几.
在印度,非正式员工占就业人口的比例升至82%,在1991-2008年间则为80%.泰国非正式员工比例在2008年降至54%,1990年时则为70%;而马来西亚同期则自31%降至22%.
反观新兴欧洲2008年时非正式员工比例则为12%,而拉丁美洲及加勒比海区域则为33%.
展望未来,Rhee表示,只要2008年金融危机没有重演,则亚洲将会安然度过欧美经济放缓的问题.
"我们相信当前亚洲经济成长畅旺且强韧,足以因应发达经济体放缓的景况,除非发生可能性相当低的全面性危机,"他说.(完)
--编译 龚芳;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。