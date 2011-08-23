《外汇动态》日圆多头部位变化显示日本干预成效不彰--花旗

0831GMT---花旗指出,对冲基金日圆部位偏多,将使美元/日圆持续面临下行压力,即使日本扬言干预.

在CitiFX Wire一篇报告中,分析师认为,自本月稍早日本干预以来,相较于其他货币兑美元净多头部位减少情况,日圆净多头部位减少幅度一直有限.

分析师并称,针对对冲基金部位的花旗PAIN指数呈现出类似的买进日圆模式."该指数变化与美元/日圆走势之间的正向连动关系,显示投资人倾向逢高卖出,"分析师Todd Elmer在一篇报告中称."美元/日圆升势持续有对冲基金日圆买盘跟进,只有些微时间差."

他并称,日圆多头部位增加及投资人倾向逢低买进,显示目前为止日本干预是无效的阻挠.(完)