《外汇动态》日圆多头部位变化显示日本干预成效不彰--花旗

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0831GMT---花旗指出,对冲基金日圆部位偏多,将使美元/日圆持续面临下行压力,即使日本扬言干预.
在CitiFX Wire一篇报告中,分析师认为,自本月稍早日本干预以来,相较于其他货币兑美元净多头部位减少情况,日圆净多头部位减少幅度一直有限.
分析师并称,针对对冲基金部位的花旗PAIN指数呈现出类似的买进日圆模式."该指数变化与美元/日圆走势之间的正向连动关系,显示投资人倾向逢高卖出,"分析师Todd Elmer在一篇报告中称."美元/日圆升势持续有对冲基金日圆买盘跟进,只有些微时间差."
他并称,日圆多头部位增加及投资人倾向逢低买进,显示目前为止日本干预是无效的阻挠.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选