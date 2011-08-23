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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 17:18 BJT

《外汇动态》亚洲国家央行近期策略可能透露美元走弱讯号

0857GMT---中国央行货币政策委员夏斌表示,中国政府担忧高额的外汇储备安全,美元长期贬值趋势已出现,虽然短期看不排除升值可能.[ID:nCN1917437]

汇率受到管控的人民币势必让中国外汇储备进一步升高,但有可能中国或许不光会因为美元长期走贬而卖出美元,而是甚至可能利用美元短线走强而更积极卖美元.亚洲国家央行这种策略最近协助阻止欧元/美元跌落1.4000美元.(完)

--编译 蔡美珍;审校 艾茂林

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