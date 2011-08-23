《外汇动态》亚洲国家央行近期策略可能透露美元走弱讯号

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0857GMT---中国央行货币政策委员夏斌表示,中国政府担忧高额的外汇储备安全,美元长期贬值趋势已出现,虽然短期看不排除升值可能.[ID:nCN1917437]
汇率受到管控的人民币势必让中国外汇储备进一步升高,但有可能中国或许不光会因为美元长期走贬而卖出美元,而是甚至可能利用美元短线走强而更积极卖美元.亚洲国家央行这种策略最近协助阻止欧元/美元跌落1.4000美元.(完)
--编译 蔡美珍;审校 艾茂林
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。