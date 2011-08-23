版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 06:31 BJT

《日本重要政经日程》--8月24日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月23日(二)

2350 - 7月企业服务价格指数.

8月24日(三)

-- 美国副总统拜登访问日本至8月24日.

-- 泰国前总理塔信(Thaksin Shinawatra)访问日本至8月28日.

0300 - 每周石油数据.

0430 - 公明党代理干事长齐藤铁夫在日本全国新闻俱乐部就能源政策发表讲话.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 龚芳;审校 程琳

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐