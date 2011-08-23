《日本重要政经日程》--8月24日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月23日(二)
2350 - 7月企业服务价格指数.
8月24日(三)
-- 美国副总统拜登访问日本至8月24日.
-- 泰国前总理塔信(Thaksin Shinawatra)访问日本至8月28日.
0300 - 每周石油数据.
0430 - 公明党代理干事长齐藤铁夫在日本全国新闻俱乐部就能源政策发表讲话.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 龚芳;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。