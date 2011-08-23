版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 07:02 BJT

****日韩经济指标预测--8月24日-8月31日****

路透8月24日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------8月22日当周-------------------------------

8月24日(三)

2100 韩国消费者信心指数 8月 -- 102

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- -3,505

外资投资日本股票(亿日圆) -- -4,009

8月25日(四)

2330 日本全国整体消费者物价指数(CPI)(较上年同期)

7月 -- +0.2%

核心CPI(较上年同期) -0.1% +0.4%

东京地区整体CPI(较上年同期) 8月 -- +0.5%

核心CPI(较上年同期) -0.1% +0.4%

8月26日(五)

暂无重要经济数据公布.

-----------------------------------8月29日当周-------------------------------

8月28日(日)

2300 韩国经常帐(亿美元) 7月 -- 盈馀11.0

8月29日(一)

2100 韩国央行制造业景气判断指数 9月 -- 90

2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 7月 -- -4.2%

(较前月) -- +0.8%

2330 日本求职求才比 7月 -- 0.63

失业率 -- 4.6%

2350 日本零售销售(较上年同期) 7月 -- +1.1%

8月30日(二)

2300 韩国工业生产(较前月) 7月 -- +0.7%

(较上年同期) -- +6.4%

服务业产出(较前月) -- +0.9%

2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 52.1

2350 日本工业生产(较前月) 7月初值 -- +3.8%

未来一个月工业生产预估 -- +2.2%

未来两个月工业生产预估 -- +2.0%

8月31日(三)

0130 日本加班工资(较上年同期) 7月 -- -0.5%

0500 日本房屋开工(较上年同期) 7月 -- +5.8%

建筑订单(较上年同期) -- +6.0%

2300 韩国CPI(较前月) 8月 -- +0.7%

(较上年同期) -- +4.7% (完)

--编译 龚芳;审校 徐文焰

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐