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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 06:58 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月23日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 96.74 +5.81 +6.39 6818779

搜狐 (SOHU.O) 75.44 +6.16 +8.89 1533322

网易 (NTES.O) 46.45 +3.37 +7.82 1046440

百度 (BIDU.O) 136.36 +9.71 +7.67 10000394

亚信科技 ASIA.O 9.18 +0.44 +5.03 1694060

侨兴环球电话 XING.O 1.05 -0.01 -0.94 299449

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 11.84 +0.60 +5.34 3500110

联电 (UMC.N) 1.95 +0.07 +3.72 421983

日月光 (ASX.N) 4.30 +0.19 +4.62 290822

矽品精密 (SPIL.O) 4.29 +0.28 +6.98 1560746

和信超媒体 (GIGM.O) 0.95 +0.03 +3.26 144909

友达 (AUO.N) 4.37 +0.22 +5.30 522187

中华电信 (CHT.N) 35.74 +1.20 +3.47 209735

台湾国际航电 (GRMN.O) 32.10 +0.48 +1.52 1251825

香港

中华网 CHINA.O 1.25 +0.03 +2.46 88530

中国移动 (CHL.N) 51.07 +1.06 +2.12 762955

中国联通 (CHU.N) 17.95 +0.50 +2.87 792859

中国电信 (CHA.N) 61.50 +5.13 +9.10 77883

中芯国际 (SMI.N) 2.62 +0.25 +10.55 301632

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.20 +0.19 +4.74 8640

(完)

--整理 徐文焰

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