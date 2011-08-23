《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月23日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 96.74 +5.81 +6.39 6818779
搜狐 (SOHU.O) 75.44 +6.16 +8.89 1533322
网易 (NTES.O) 46.45 +3.37 +7.82 1046440
百度 (BIDU.O) 136.36 +9.71 +7.67 10000394
亚信科技 ASIA.O 9.18 +0.44 +5.03 1694060
侨兴环球电话 XING.O 1.05 -0.01 -0.94 299449
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 11.84 +0.60 +5.34 3500110
联电 (UMC.N) 1.95 +0.07 +3.72 421983
日月光 (ASX.N) 4.30 +0.19 +4.62 290822
矽品精密 (SPIL.O) 4.29 +0.28 +6.98 1560746
和信超媒体 (GIGM.O) 0.95 +0.03 +3.26 144909
友达 (AUO.N) 4.37 +0.22 +5.30 522187
中华电信 (CHT.N) 35.74 +1.20 +3.47 209735
台湾国际航电 (GRMN.O) 32.10 +0.48 +1.52 1251825
香港
中华网 CHINA.O 1.25 +0.03 +2.46 88530
中国移动 (CHL.N) 51.07 +1.06 +2.12 762955
中国联通 (CHU.N) 17.95 +0.50 +2.87 792859
中国电信 (CHA.N) 61.50 +5.13 +9.10 77883
中芯国际 (SMI.N) 2.62 +0.25 +10.55 301632
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.20 +0.19 +4.74 8640
(完)
--整理 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。