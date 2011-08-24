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市场报道 | 2011年 8月 24日 星期三 08:10 BJT

****欧洲经济指标预测--8月24日-8月31日****

路透8月24日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

------------------------------------8月22日当周-------------------------------

8月24日(三)

0800 德国Ifo企业景气判断指数 8月 111.0 112.9

现况指数 120.0 121.4

预期指数 103.0 105.0

0900 欧元区工业订单(较前月) 6月 +0.5% +3.6%

(较上年同期) +12.1% +15.5%

2301 英国Nationwide消费者信心指数 7月 -- 51.0

8月25日(四)

0600 德国GfK消费者信心指数 9月 5.2 5.4

0900 瑞士ZEW投资者信心指数 8月 -- 负58.9

1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 8月 负10 负5

8月26日(五)

0600 德国进口物价(较前月) 7月 +0.1% -0.6%

(较上年同期) +7.0% +6.5%

0800 欧元区民间贷款(较上年同期) 7月 +2.5% +2.5%

M3货供额(较上年同期) +2.2% +2.1%

M3货供额三个月移动平均(较上年同期) -- +2.2%

0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 +0.2% +0.2%

(较上年同期) +0.7% +0.7%

0930 瑞士KOF领先指标 8月 1.82 2.04

------------------------------------8月29日当周-------------------------------

8月29日(一)

-- 英国市场假期

-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月初值 -- +0.4%

(较上年同期) -- +2.4%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +0.5%

(较上年同期) -- +2.6%

0800 意大利消费者信心指数 8月 -- 103.7

8月29日~9月2日

0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 -- +6.3%

(较上年同期) -- -1.0%

8月30日(二)

0800 意大利零售销售(较前月) 6月 -- -0.1%

(较上年同期) -- -0.6%

0830 英国消费信贷(亿英镑) 7月 -- 增加4

0830 英国抵押贷款额(亿英镑) 7月 -- 减少1

抵押贷款批准宗数(千件) -- 48.4

M4货供额 -- -0.5%

0900 意大利企业信心指数 8月 -- 98.5

0900 欧元区企业景气指数 8月 -- 0.45

经济景气指数 -- 103.2

工业景气指数 -- 1.1

服务业景气指数 -- 7.9

消费者景气指数 负12 负11.2

消费者通胀预期指数 -- 25.4

销售物价指数 -- 12.5

8月31日(三)

0800 意大利失业率 7月 -- 8.0%

0800 德国经季节调整的失业人数变动(万人) 8月 -- 减少1.1

未经季节调整的失业人数(万人) -- 290

经季节调整的失业人数(万人) -- 295.7

经季节调整的失业率 -- 7.0%

0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)8月初值 -- +2.5%

0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月初值 -- +0.3%

(较上年同期) -- +2.7%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- -1.7%

(较上年同期) -- +2.1%

0900 欧元区失业率 7月 -- 9.9%

1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- +0.1%

(较上年同期) -- +4.3%

8月31日-9月30日

2301 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 -- +0.3%

三个月房价指数(较上年同期) -- -2.6%

2301 英国Nationwide房价指数(较前月) 8月 -- +0.2%

(较上年同期) -- -0.4% (完)

--编译 张若琪;审校 龚芳

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