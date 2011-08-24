《台湾报摘》--工商时报8月24日

* 头版头条:

--台积电(2330.TW)召开内部生产会议,网通及手机晶片客户已开始拉货,整合元件大厂(IDM)如飞思卡尔等也扩大类比积体电路(IC)下单,整体产能利用率确定9月回升,营收将自10月明显成长,第四季展望转趋乐观.

* 其他:

--元太8069.TW董事长刘思诚再释出乐观讯息,电子纸订单能见度高,8月营收将突破30亿台币,9月营收有望创新高,第三季营收不仅将达到首季约百亿台币的水准,还有机会创下单季新高.

--券商主管表示,第四季公司债发债金额上看400亿台币,包括台积电(2330.TW)、中钢(2002.TW)和台电等都有发债计画.中钢发行公司债额度最高200亿台币,台积电後续则有170亿台币额度.

--发光二极体(LED)龙头晶元光电(2448.TW)董座李秉杰、亿光(2393.TW)董座叶寅夫提出警语指出,台湾在过去几年竞争中,LED产值排名都是全球第二,不过在今(2011)年却将被南韩超越,台湾排名会掉到第三.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.