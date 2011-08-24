《台湾报摘》--经济日报8月24日

* 头版头条:

--市场预期美国联邦准备理事会(Fed)可望在全球央行年会上公布振兴经济的措施,而最新报告显示美国"问题银行"家数第二季是五年来首见减少,全球股市23日红光满面.

* 其他:

--行政院会明日将通过攸关土地徵收制度改革的"土地徵收条例"修正草案,未来土地徵收将由现行的公告土地现值加成,改按市价徵收,政府徵收土地成本将增加,但地主会更有意愿被徵收.

--中国人民银行公告准许富邦银行(香港)可以投资大陆债券,金管会拟予以同意.金管会副主委李纪珠昨日进一步指出,正研议全面开放所有银行可以购买大陆有价证券.

--行政院上周五审查两岸金融往来许可办法,允许银行登陆可同时采母行、子行模式,被视为利多.但据了解,金管会内部希望银行登陆架构能单纯化,业者登陆最好仍"二择一".(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.