《台湾报摘》--经济日报8月24日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--市场预期美国联邦准备理事会(Fed)可望在全球央行年会上公布振兴经济的措施,而最新报告显示美国"问题银行"家数第二季是五年来首见减少,全球股市23日红光满面.
* 其他:
--行政院会明日将通过攸关土地徵收制度改革的"土地徵收条例"修正草案,未来土地徵收将由现行的公告土地现值加成,改按市价徵收,政府徵收土地成本将增加,但地主会更有意愿被徵收.
--中国人民银行公告准许富邦银行(香港)可以投资大陆债券,金管会拟予以同意.金管会副主委李纪珠昨日进一步指出,正研议全面开放所有银行可以购买大陆有价证券.
--行政院上周五审查两岸金融往来许可办法,允许银行登陆可同时采母行、子行模式,被视为利多.但据了解,金管会内部希望银行登陆架构能单纯化,业者登陆最好仍"二择一".(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。