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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 08:31 BJT

〔日本数据〕7月企业服务价格指数较上年同期降0.5%,较前月持平

路透东京8月24日电---日本央行周三公布,7月企业服务价格指数(CSPI)较上年同期下降0.5%.较前月持平.

该指数主要追踪企业间往来的服务价格趋势.

以下为数据细目,单位为百分比(前值可能已修正):

整体CSPI 7月 6月 5月 4月 7月指数

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较上年同期 -0.5 -0.8 -1.0 -0.7 96.4

较前月 持平 0.3 -0.4 -0.2 --

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参看相关细节,可点选日本央行网址(here). (完)

浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN](完)

--编译 张若琪;审校 龚芳

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