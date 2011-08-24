〔日本数据〕7月企业服务价格指数较上年同期降0.5%,较前月持平

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月24日电---日本央行周三公布,7月企业服务价格指数(CSPI)较上年同期下降0.5%.较前月持平.
该指数主要追踪企业间往来的服务价格趋势.
以下为数据细目,单位为百分比(前值可能已修正):
整体CSPI 7月 6月 5月 4月 7月指数
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较上年同期 -0.5 -0.8 -1.0 -0.7 96.4
较前月 持平 0.3 -0.4 -0.2 --
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--编译 张若琪;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。