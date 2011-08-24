版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 08:55 BJT

《台湾重要政经日程》--8月24日-11月21日

==================今日重要政经消息======================

8/24 (三)

--10:00 台经院公布7月景气动向记者会

--11:00 经建会日本招商行前说明会

==================近期重要政经消息======================

8/25 (四)

--16:10 央行公布7月M2货币总计数年增率,上月年增率为5.99%.

8/26 (五)

--16:00 经建会公布7月领先指标月增率,6月月增0.2%.

9/5 (一)

--16:00 主计处公布8月消费者物价指数年增率,7月为成长1.32%.

--16:10 央行公布8月底外汇存底,7月底为4,007.66亿美元

9/8 (四)

--12:20 央行标售91天期国库券,金额350亿台币.

--16:00 财政部公布8月进出口金额,7月出口 年增率17.6%,6月出口年增率14.0%.

9/12 (一)

--台湾金融市场因中秋节休市一天.

9/20(二)

--16:00 经济部公布8月外销订单,7月年增率为11.12%.

9/23(五)

--16:00 经济部公布8月工业生产,7月年增率为3.93%.

9/27 (二)

--12:20 央行标售10年100/9期公债,金额350亿台币.

10/10 (一)

--台湾金融市场因国庆日休市一天.

11/21(五)

--16:10 央行公布第三季经常帐、国际收支.第二季经常帐顺差90.2亿美元,国际收支顺差49亿美元.

注: * 代表新增内容.(完)

--记者 高洁如; 审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐