〔专栏节选〕现金将成为最佳资产？--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月25日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

利率这麽低，股市波动又大，钱到底要摆哪？这阵子唯一走扬的是商品价格，但如果经济真的这麽糟，需求也该走弱，进而带动商品价格下滑才对啊！

过去两年来，资产价格上涨的主要动力，是市场对货币价值信心的丧失，不单只是对美元或欧元，而是对所有的货币都没有信心；于是实质资产的价格同步上涨，如不动产和商品。此外，对商品价格上扬的预期，又刺激商品价值链各个单位的囤货行为，再进一步拉高价格；石油、水泥、铜，甚至连红酒也是如此。

品酒专家最近发现，过去两年全球波尔多葡萄酒市场变得异常不透明，现在根本没办法估算实际卖给消费者的二ＯＯ九年波尔多葡萄酒期货（Bordeaux future，俗称酒花）的数量；而几个月後，一Ｏ年的酒花也要开始交易了。

所谓「葡萄酒期货」，系指买进已收成酿造，但还没有装瓶出售的葡萄酒。酒桶样品在葡萄收成酿造後的下一个春季，供葡萄酒专业媒体和大型酒商品尝，中间商和零售商则将酒销售给客户；葡萄酒酿造通常两年，因此两年後酒庄才会装瓶上市。

为何Ｏ九年的酒桶样品尚未装瓶上市？整个波尔多地区都在谈论着亚洲的庞大市场，或影响力与日俱增的英国葡萄酒投资公司；不过也有人认为这种状况被过度渲染了。一般的看法是，只要有适当的因素影响，这个泡沫便有被戳破的危机。

有此一说是，波尔多八大法国顶级酒庄囤积了大量的库存，以拉抬葡萄酒的价格。超级二级酒庄与其他知名酒庄也在干同样的事，都在试图操控市场价格；只要两家大酒庄没有产出，或只产出一点点，葡萄酒的价格就会愈来愈高。

至于亚洲客户的需求是真的吗？事实上，没人知道真相。尽管一些Ｏ九年葡萄酒价格无法维持在最初开盘价，因为实在开太高了，但也有一些价格维持在高档的葡萄酒。如果大量的Ｏ九年或一Ｏ年葡萄酒没有卖给酒客，那真正的需求在哪里？毕竟酒客才是真正把酒喝下肚的人。若是这样，那麽葡萄酒市场就是一个泡沫了。

如果酒客是末端消费者，他们喝完便会再进货，进而对价格形成支撑。但若是酒庄囤货，那麽库存便会愈积愈多，一旦酒庄决定要出清库存，就会对价格形成压力。尽管大型酒庄的仓库可以堆积大量的葡萄酒，但价格也会出现大幅调整。就好像过去美国不动产市场的情况一样。

如果推论正确，那麽产能有限的商品，未来会发生什麽事就很值得观察了。若经济恐慌持续更久，商品价格步入股价、利率後尘，出现历史性暴跌的机率就愈大。届时油价不再是每桶一百美元，葡萄酒也不会是每瓶一千美元。

别忘了，过去二十年来，日本表现最好的资产是现金。而西方国家的情况与日本愈来愈像了。(完)

--整理 张雅菁/黄凯

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.