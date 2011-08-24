〔中港个股〕中国远洋称并无现金流问题,与船东协商进行顺利

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡/香港8月24日电---中国远洋(1919.HK)公司人士周三表示,该公司没有现金流的问题,和船东就未清偿帐单的再次协商也进展顺利.
"(会谈)纯粹是商业行为.本公司没有现金流的问题,"中国远洋一位主管说,该人士要求不具名.
中国最大船运集团中国远洋正在与数位船东进行洽谈,藉以寻求在船运市场急跌之後能延後付款,并削减成本.(完)
--编译 李婷仪;审校 沈以文
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。