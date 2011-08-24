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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 10:27 BJT

〔中港个股〕中国远洋称并无现金流问题,与船东协商进行顺利

路透新加坡/香港8月24日电---中国远洋(1919.HK)公司人士周三表示,该公司没有现金流的问题,和船东就未清偿帐单的再次协商也进展顺利.

"(会谈)纯粹是商业行为.本公司没有现金流的问题,"中国远洋一位主管说,该人士要求不具名.

中国最大船运集团中国远洋正在与数位船东进行洽谈,藉以寻求在船运市场急跌之後能延後付款,并削减成本.(完)

--编译 李婷仪;审校 沈以文

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