利比亚反抗军攻占卡扎菲官邸

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透的黎波里8月23日电---利比亚反抗武装周二攻下卡扎菲(格达费)在的黎波里的阿齐齐亚军营，缴获武器和战利品，并摧毁这座卡扎菲官邸。
反抗武装宣称卡扎菲独裁统治已结束，反抗军将追捕卡扎菲及其儿子。
反抗军在阿齐齐亚军营鸣枪庆祝，其中一人高喊：“结束了！卡扎菲完蛋了！”
支持利比亚反抗军的西方国家尚未宣称取得胜利，但已将重点放在迅速恢复秩序方面，西方担心反抗阵营内部的分裂可能导致无政府主义，从而阻碍利比亚恢复石油出口。
利比亚“国家过渡委员会”主席贾利勒(Mustafa Abdel Jalil)警告称：“现在就说的黎波里战斗已结束，还为时过早。得等抓获卡扎菲和他的儿子後，战斗才算结束。”
该委员会执行局主席吉卜里勒(Mahmoud Jibril)承诺，利比亚将向民主社会过渡。他称，全世界都在关注利比亚，应避免简易审判。
吉卜里勒说：“我们一定不能搞砸了革命的最後阶段。”
阿齐齐亚军营向来是戒备森严的禁区，如今反抗武装砸坏卡扎菲镀金雕像，踢踹金像脸部，有的人将卡扎菲的肖像撕碎，还有的人爬到了纪念碑上。
反抗武装指挥官贝尔哈吉(Abdel Hakim Belhadj)说，他不知道卡扎菲父子的下落，称“他们像老鼠一样逃走了”。
有的反抗军认为卡扎菲可能就在不远处。但反抗武装称，卡扎菲在南部的据点赛卜哈(Sabha)附近发生冲突。
在的黎波里的路透记者称，的黎波里市中心附近仍有交火，持续有抢掠事件发生。英国外交大臣黑格(William Hague)称：“卡扎菲政权就要垮台了。但我们现在仍处于非常艰难和危险的时刻。”(完)
--编译：黎黎;发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。