〔台湾债市〕RP利率平稳,明日有股利发放令投信遭赎回

路透台北8月24日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三平稳.明日有269亿台币的中钢(2002.TW)现金股利发放,见部份投信遭赎回,各家机构分配不均,不过,寿险端有资金回流挹注,场上找钱并不难.

资金调度人士表示,时序即将进入9月,因全球经济陷入衰退的疑虑扩大,市场大多认为中央银行于季底理监事会议中,将做出维持利率不变的决策.交易商对此持保留态度,于承作跨月交易时,倾向将续作的低档成交利率加码1个基点,而高档利率则维持不变.