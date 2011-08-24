〔台湾债市〕RP利率平稳,明日有股利发放令投信遭赎回

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月24日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三平稳.明日有269亿台币的中钢(2002.TW)现金股利发放,见部份投信遭赎回,各家机构分配不均,不过,寿险端有资金回流挹注,场上找钱并不难.
资金调度人士表示,时序即将进入9月,因全球经济陷入衰退的疑虑扩大,市场大多认为中央银行于季底理监事会议中,将做出维持利率不变的决策.交易商对此持保留态度,于承作跨月交易时,倾向将续作的低档成交利率加码1个基点,而高档利率则维持不变.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,与上日相同.(完)
--记者 李盈茜; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。