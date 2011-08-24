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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 11:15 BJT

《外汇动态》美元小跌,此前日本财务省发表应对日圆升值声明

0256GMT---美元/日圆短暂跌至近76.58的日低,此前日本财务省公布政府如何应对日圆升值对经济影响的措施,但声明未明确提及外汇干预.

日本政府称,将创立规模1,000亿日圆紧急信贷工具,帮助企业应对日圆升值,还表示该信贷工具旨在促进日本企业能源和资源采购,并便利日本企业并购外国企业.

日本政府表示,将要求主要金融机构披露交易商在截至9月底期间持有的外汇仓位.

财务大臣野田佳彦表示不排除任何政策选项,必要时将对外汇问题采取果断行动.

美元/日圆JPY=目前持稳,报76.65,日本财务省发表声明和野田媒体简报前报76.75日圆.(完)

--编译 张若琪;审校 隋芬

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