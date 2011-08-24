逾30国承认利比亚反对派合法性

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦8月23日电---迄今已有逾30个国家承认利比亚国家过渡委员会为该国合法代表。目前利比亚反对派军队仍正在围捕卡扎菲(格达费)。

在美国和主要欧盟国家承认利比亚国家过渡委员合法性後，周二，伊拉克、摩洛哥、巴林、希腊和尼日利亚也先後承认利比亚国家过渡委员会为该国合法代表。

利比亚国家过渡委员会已宣称自己是利比亚人民的唯一合法代表，并成立了临时政府。与此同时，反对派仍在对卡扎菲展开军事行动。

俄罗斯外长拉夫罗夫称，俄已表示不会承认国家过渡委员会为利比亚唯一合法代表，但承认其为合法对话夥伴。

中国外交部周一称，中国将尊重利比亚人民的意愿，希望利比亚局势尽快恢复稳定。

巴勒斯坦总统阿巴斯周一称，其政府承认利比亚国家过渡委员会。阿拉伯国家联盟也已对该组织表示承认。

6月，中东地区大国土耳其率先承认国家过渡委员会为利比亚人民的一个合法代表，但有关官员当时称，虽然土耳其亦切断了与卡扎菲政府的外交关系，但这并不意味着国家过渡委员会是利比亚人民的唯一代表。(完)