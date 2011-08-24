〔台湾债市〕殖利率下跌,因寿险做多30年券与股市回落

路透台北8月24日电---台湾公债殖利率周三下跌,中止连续两天的反弹格局.因股市回跌且有寿险业承接30年券100/8筹码令市况偏多.不过交易商在美联储主席贝南克周五发表讲话前,料以短线抛补为主.

市场人士认为,虽然今日有寿险出手买进100/8令殖利率明显下滑,不过20年券100/7却没有出现相对的跌幅,两个年期券的利差缩小至12个基点以内.短线将观察消息面的变化是否让100/8殖利率测试1.90%,否则100/7殖利率欲跌破1.80%关卡不易.

"有寿险下委托单,但是不是看长期就不知道了."一外商银行交易员称.

另一大型寿险业交易员则认为,30年与20年券的利差有点少,若股市稳在既有水准,100/8殖利率也不太容易明显下跌."一切就等Jackson Hole的消息吧."

全球交易商正观望美联储主席贝南克周五在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举行的年会,是否会暗示将推出更多刺激举措以避免经济再陷衰退.

台湾股市周三收低0.63%,加权股价指数.TWII下跌47.3点至7,502.93点,此前开高0.56%.

美国公债价格周二收跌,美国股市大涨促使交易商削减公债头寸,并导致债市逆转稍早涨势.指标10年期公债US10YT=RR价格尾盘下跌11/32,收益率较周一尾盘上扬4个基点,报2.15%.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

3 100/3 A00103=TWO -1.20 0.7500 0.7500-0.7600 1.5

5 100/6 A00106=TWO -1.97 1.0103 1.0070-1.0370 406.5

10 100/5 A00105=TWO -1.25 1.3835 1.3688-1.4135 73.5

20 100/7 A00107=TWO -2.90 1.8180 1.8180-1.8200 1.5

30 100/8 A00108=TWO -5.05 1.9300 1.9300-1.9550 8.0

交易商表示,欧美的经济问题复杂难解,短期难保又会爆出什麽利空.预料周五贝南克应该会端出提振经济的方案,至于内容是否满足市场的预期,只有等到时候金融市场的反应才知道.

"我看近期殖利率应该是急下缓上,一波可能会比一波低."一寿险业交易员说.

围绕欧元区债务危机的忧虑持续不散.芬兰要求提供给希腊的贷款应取得担保,相关争议延烧,亦令德国公债收益率(殖利率)徘徊在超低水平附近.分析师称芬兰的要求可能令救援计划复杂化.[ID:nCN1920851]

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 1.9300

20 100/7 A00107=TWO 1.8180

10 100/5 A00105=TWO 1.3835

5 100/6 A00106=TWO 1.0103

2 100/3 A00103=TWO 0.7500(完)