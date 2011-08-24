〔台湾汇市〕台币兑美元收贬3.5分,因台股回落且亚币承压

路透台北8月24日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘贬值3.5分.因台股随亚股震荡收低,拖累台币走势,外商银行回补美元力道偏强,但在周五美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克谈话前,观望气氛较为浓厚,整体仍不脱狭幅区间整理格局.

交易员指出,乐观情绪才维持不到一天,今日市场又被美国衰退和欧债危机的悲观情绪所笼罩,亚洲股市纷纷走跌,亚币亦受承压,尽管在出口商持续抛汇下,稍稍抵销台币贬势,使得台币现汇全日波动幅度不到5分.不过,在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,美元/台币换汇点折价幅度急遽缩小.

"过去几天美元/台币NDF的折价幅度太夸张了!"一位外商银行人士说.另一位汇银人士则表示,"亚股回落,海外美元NDF空头回补...所以换汇折价点缩减."

他们预估,台币明日主要成交区间暂看28.90-29.05元间,将持续关注台股走势.

台湾股市加权股价指数.TWII收盘下跌0.63%,报7,502.93点;外资及陆资在台股卖超38.45亿台币,上交易日为买超0.26亿台币.[ID:nCT0474975]

新兴市场中,韩元KRW=和坡元SGD=周三走软,因银行间投机客及托管银行削减新兴亚洲货币的仓位.此外由于对全球经济和欧债危机的忧虑挥之不去,该地区股市转而走低.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.025 28.990 28.983-29.025 29.000 8.25 8.21

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.013 28.967 28.982-29.021 28.990 4.12 3.86

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.090/-0.070 -0.160/-0.145

美元/台币六个月期 -0.430/-0.400 -0.530/-0.500

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