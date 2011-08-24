〔韩国个股〕三星电子推出新款智慧型手机,瞄准新兴市场低阶手机区块

路透首尔8月24日电---韩国三星电子(005930.KS)周三发表四款Galaxy系列新智慧型手机,扩增中低价位手机产品,以期打进新兴市场.

三星将抢进竞争激烈的低阶手机市场,面对中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)和华为[HWT.UL]等中国厂商的竞争,还有来自中国、非洲和其他新兴市场众多白牌制造商的挑战.

此举也意味着三星与苹果(AAPL.O)的争斗升温.根据消息人士指出,苹果即将推出低价版本的iPhone 4,以及备受期待的下一代iPhone.[ID:nCT0474459]

"智慧型手机制造商正逐渐转移到价值链下游,锁定低阶区块,吸引大众消费者,尤其是中国和印度的客户,"信荣证券的分析师Lee Seung-woo说.

"这是不可避免的趋势,但同时也会降低利润.最後只有少数大厂能够存活."

三星周三预期,到2015年,整体智慧型手机市场销售量中,将有超过半数是价格不到200美元的低价机种,比例远高于去年的16%.

"三星希望藉由售价200美元左右的机种来扩张新兴市场份额,与已开发市场相较,新兴市场的智慧型手机普及率较低,"三星集团发言人援引三星电子行动部门周三在主管会议上的谈话称.

根据市场数据,三星第二季智慧型手机出货量仅100万支,远低于苹果的2,030万支.但三星仍是苹果在智慧型手机业务上最大的对手.

三星股价周三收跌2.07%至70.8万韩元,表现逊于韩国综合股价指数.KS11的下跌1.23%.(完)