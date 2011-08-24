〔外汇期权〕主要汇率选择权隐含波动率持续承压,但跌势放缓--IFR

IFR伦敦8月24日电---主要汇率选择权隐含波动率持续承压,但跌势已放缓,一个月期欧元/美元波动率跌势停歇,目前约在昨天低点13.25%附近.一个月期风险逆转指标(RR)仍在3.2%附近(偏向欧元卖权).

一个月期英镑/美元波动率昨天触及10.3%,周一测试近期创下的年内高点10.9%,目前持稳昨日水准.一年期价平选择权波动率仍在11-12%中段水准受到良好支撑.

一个月期欧元/英镑波动率本周由9.8%降至9.1%,瑞郎相关波动率过去几天亦下滑,因瑞郎过去几周剧烈波动後回稳--一个月期美元/瑞郎及欧元/瑞郎波动率皆测试17.0%.

一个月期澳元/美元波动率略低于15.0%,一个月期风险逆转指标齐平周二低点4.4%.

美元/日圆波动率压力沉重,现汇维持在76-77日圆中高水准的狭幅区间,一个月期波动率本周下跌0.8个百分点至11.3%,一年期波动跌0.25个百分点至12.6%.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]