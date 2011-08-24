〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶上涨触及一周高位,全球经济疑虑令涨幅受限

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷8月24日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周三升至一周高位,受油价走稳及投机性买盘支撑,但期胶涨势有限,交易员称,因有全球经济疑虑.
TOCOM指标期胶1月合约<0#JRU:>上涨3.7日圆,结算价报每公斤361.4日圆(4.724美元).
稍早涨幅曾高达2%,触及盘中高位364.5日圆,为8月17日以来最高.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。