版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 16:39 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶上涨触及一周高位,全球经济疑虑令涨幅受限

路透曼谷8月24日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周三升至一周高位,受油价走稳及投机性买盘支撑,但期胶涨势有限,交易员称,因有全球经济疑虑.

TOCOM指标期胶1月合约<0#JRU:>上涨3.7日圆,结算价报每公斤361.4日圆(4.724美元).

稍早涨幅曾高达2%,触及盘中高位364.5日圆,为8月17日以来最高.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐