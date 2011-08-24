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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 16:44 BJT

《外汇动态》欧元/美元受亚洲买盘激励上涨,传言称欧洲央行买进公债

0831GMT--欧元/美元EUR=缩减跌幅,盘中反转走高,报1.4440美元.交易员称有来自亚洲主权投资者的新买盘.

另外,有传言称欧洲央行正在买进意大利债券,欧元也受此传言提振.虽尚未经证实,不过上周欧洲央行买进143亿欧元的公债,以协助稳定意大利和西班牙公债的收益率(殖利率).(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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