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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 17:12 BJT

〔台湾债市〕100/6期五年公债中,证券业买超32.5亿台币

路透台北8月24日电---台湾柜台买卖中心周三公布,债券等殖成交系统中,五年期公债100/6A00106=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 8.00 30.00 -22.00

票券业 0.00 10.50 -10.50

证券业 66.00 33.50 +32.50 (完)

--记者 董永年; 审校 曾祥进

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