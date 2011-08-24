〔泰国央行〕利率调高0.25个百分点,但现已认为经济成长面临风险(更新版)

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路透曼谷8月24日电---泰国央行周三调升政策利率0.25个百分点至3.50%.由于通货膨胀上扬,分析师事先已普遍预期央行升息.但对希望压低借贷成本的新政府来说,此举将带来困扰.

泰国此次升息之後的利率展望并不明朗,因为正如其他亚洲国家一样,物价仍在上涨,尽管发达国家减少进口令许多依赖贸易的国家经济放缓.

"虽然国际石油及大宗商品价格放缓,但通胀压力依旧,因为内需在财政刺激措施下持续扩张.因此,通胀预期已有所升高,"央行声明指出.

但央行亦表示,政策利率逐渐向正常水准靠拢.新加坡Forecast经济分析师Radhika Rao指出,"央行评论口吻的强硬程度略微缓和,注意力转向经济成长面临的下档风险."