〔泰国央行〕利率调高0.25个百分点,但现已认为经济成长面临风险(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增细节)
路透曼谷8月24日电---泰国央行周三调升政策利率0.25个百分点至3.50%.由于通货膨胀上扬,分析师事先已普遍预期央行升息.但对希望压低借贷成本的新政府来说,此举将带来困扰.
泰国此次升息之後的利率展望并不明朗,因为正如其他亚洲国家一样,物价仍在上涨,尽管发达国家减少进口令许多依赖贸易的国家经济放缓.
"虽然国际石油及大宗商品价格放缓,但通胀压力依旧,因为内需在财政刺激措施下持续扩张.因此,通胀预期已有所升高,"央行声明指出.
但央行亦表示,政策利率逐渐向正常水准靠拢.新加坡Forecast经济分析师Radhika Rao指出,"央行评论口吻的强硬程度略微缓和,注意力转向经济成长面临的下档风险."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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