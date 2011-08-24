〔台湾房地产〕政府将课徵空地税,立法让不动产交易以实价登录

路透台北8月24日电---为杜绝养地赚取暴利,台湾总统府周三表示,将针对长期闲置或低度利用的私有土地加徵空地税.若地方政府课徵空地税有实际绩效者,行政院将加权分配统筹分配税款以资鼓励.

总统府在发布的新闻稿中称,对于私有空地应分别划定区域,限期建筑、增建、改建或重建;逾期者按该土地应纳地价税基本税额加徵2-5倍的空地税,或照价收买,以遏止土地投机,加速土地开发,并纾解民怨.

此外,总统府表示,将推动不动产交易以实价登录,建立公开透明制度.以遏止不当哄抬炒作,让民众在买房子时,不会因为资讯不够充分而多花冤枉钱.

总统府称,有关实价登录的三项修正法案,将要求行政院尽速送到立法院审议,尽可能在下一会期通过.

总统府也强调,将修正土地徵收条例,改以市价进行土地徵收.明日行政院会将通过土地徵收条例的修法,送请立法院审议,争取在下一会期通过.

为抑制不动产炒作歪风,立法院在4月中已通过了俗称"奢侈税"的"特种货物及劳务销售税",其中最受嘱目的是对持有一年房地产即转手课徵15%销售税,两年内转手则是课10%.[ID:nCT0375674]

央行去年开始针对大台北地区房价火热的地区祭出选择性信用管制措施,包括非自用住宅贷款成数降低、利率提高等.金管会则是由监理面,要求银行谨慎分类不动款放款,并提足资本.金管会也开始对银行进行专案金融检查.[ID:nCT0371934](完)