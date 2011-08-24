〔路透基点〕中信泰富银团贷款提高至45亿港元--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月24日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话称,中信泰富有限公司五年期融资案金额已由40亿港元提高至45亿港元,四家中资银行加入银团.
中国农业银行、中银香港和中国建设银行为该联贷案的委托主办行和簿记管理人.
交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、及永隆银行为参贷行.
该联贷案的头两年为循环信贷,第三年以後将转换为定期贷款,含所有费用的最高价码170个基点,较香港银行同业拆息港元利率(Hibor)加码153个基点.
周五将举行签约.
中信泰富上次在市场中贷款融资是去年9月,当时其与16家银行组成的银团完成了48.3亿港元的五年期贷款交易,该交易包含全部费用的最高价码为130个基点,较Hibor加码120个基点.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。