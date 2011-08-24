〔路透基点〕中信泰富银团贷款提高至45亿港元--RLPC

路透香港8月24日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话称,中信泰富有限公司五年期融资案金额已由40亿港元提高至45亿港元,四家中资银行加入银团.

中国农业银行、中银香港和中国建设银行为该联贷案的委托主办行和簿记管理人.

交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、及永隆银行为参贷行.

该联贷案的头两年为循环信贷,第三年以後将转换为定期贷款,含所有费用的最高价码170个基点,较香港银行同业拆息港元利率(Hibor)加码153个基点.

周五将举行签约.

中信泰富上次在市场中贷款融资是去年9月,当时其与16家银行组成的银团完成了48.3亿港元的五年期贷款交易,该交易包含全部费用的最高价码为130个基点,较Hibor加码120个基点.(完)