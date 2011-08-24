〔台湾货币市场〕短率大致持平,大笔现金股利将发放让资金分配不均(更新版)

(新增存单及拆款细节)

* 短率大致平稳

* 银行资金分配不均

记者 高洁如

路透台北8月24日电---台湾银行间短期利率周三大致平稳.由于明日有大型企业现金股利发放,令银行资金分配不均,然而新钱虽不好找,但还不至于令利率有明显的扬升波动,短率大致平稳.

市场交易人士表示,由于明日中钢将发放现金股利,今日短钱集中在本地大型银行手中,其资金也以拆款、短票释出予资金稍见短绌的票券商.因中钢先前将此笔资金暂泊在货币市场,因此近日陆续抽回之後,让短票市场的资金来源承受了些许压力.不过该紧缩现象随着明日股利的发放,将可望纾缓.

"今天资金紧,买票的人不多,不过还好台银有进来做短票,"一本地票券商交易员称.明日中钢(2002.TW)将发放269亿台币的现金股利.

市场资金调度人士表示,近来因外商银行可供拆出资金水位降低,以往靠外商银行支应资金的本地银行显得左支右绌,加以近期又有不少联贷案,如润成买南山人寿的联贷陆续已完成拨款,使得台币的资金水位大不如前.

央行委托大型银行代收隔夜资金的利率维持在0.384%.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.389%,上日在0.390%;区间为0.291-0.75%,上日在0.291-0.82%.

2-7天拆款利率区间在0.384-0.82%,上日在0.383-0.82%.

**短票利率平稳**

短票市场方面,票券商交易员说,虽然票券商资金较少,不过大型银行进场买票的及时雨让票券商雨露均沾,平帐并不困难.

他们也表示,不过大型银行这些资金大都是不能跨月、跨提存期,估计月底资金偏少的情况还是会存在.

30天期内短票主要利率多在0.86-0.87%,同上日.

央行今日共发行1,236亿台币存单.相较存单到期金额1,325.5亿,存单发行馀额减少89.5亿.[TW/MMTCN]周四央行存单到期620亿,周五为1,096.5亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,周三当日超额准备为98亿台币,累计超额准备为809亿台币,加计前期1%的超额准备为1,736亿台币.

**RP利率平稳**

债市同业附买回(RP)利率周三平稳.明日中钢发放现金股利,见部份投信遭赎回,各家机构分配不均,不过,寿险端有资金回流挹注,场上找钱并不难.

资金调度人士表示,时序即将进入9月,因全球经济陷入衰退的疑虑扩大,市场大多认为中央银行于季底理监事会议中,将做出维持利率不变的决策.交易商对此持保留态度,于承作跨月交易时,倾向将续作的低档成交利率加码1个基点,而高档利率则维持不变.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,与上日相同.(完)