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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 06:31 BJT

《日本重要政经日程》--8月25日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月24日(三)

2350 - 每周资本流动数据.

8月25日(四)

-- 泰国前总理塔信(Thaksin Shinawatra)访问日本至8月28日.

0130 - 20年期政府公债标售.结果将于0345GMT公布.

0500 - 9月-11月天气预测.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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