《美债周四展望》投资人追捧较长天期券种,七年期公债标售需求料强劲

* 290亿美元七年期公债料将吸引强劲买需

* 市场对贝南克讲话内容的期待降低,收益率可能因此走升

* 新的欧债、银行危机疑虑可能引发新的避险买盘

路透纽约8月24日电---美国公债周四将进行的290亿美元七年期公债标售料将吸引强劲买气,不过任何关于欧债危机新升起的疑虑,或者对美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周五讲话的预期都可能影响收益率(殖利率).

周三的350亿美元五年期公债标售需求良好,新债收益率与标售前在市场流通的旧债相较,仅微幅高出1.03%.

长天期美债,包括七年期债,在最近几周成为相当具吸引力的标的,因投资人追捧较长天期券种.

"我想周四的标售会进行顺利,和本周先前两笔标售的状况类似,市场本应就是如此,"芝加哥DRW Trading Group的市场分析师Lou Brien说."一定是需求强劲,不会有意外."

七年期美债US7YT=RR收益率最新报1.62%.上周曾低见1.32%.

新债收益率最终要看投资者如何期待贝南克周五在杰克森霍尔央行会议上的讲话.

原先期待贝南克将暗示新一轮宽松政策的投资人,现在认为他可能只会范范谈及美联储刺激政策的更多选项.

"很多人已经压低对贝南克周五讲话的预期,不太期待会有QE3或者任何重大宣示,"纽约Cantor Fitzgerald的利率分析师Justin Lederer说.

另一方面,任何关于欧洲债务、银行信用危机新升起的疑虑,或者新的经济疲弱,可能会引发避险而支撑债市收益率.

"全球有很多让人忧心的地方,它们不会明天就消失,"Lederer说."还是会有避险资产的买家."(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

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