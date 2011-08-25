〔国际油市〕OPEC料不会在利比亚重新恢复供应初期就实施减产--代表

路透伦敦8月24日电---石油输出国组织(OPEC)一位海湾成员国家代表周三说,在利比亚重新恢复供应的初期,OPEC海湾成员不太可能减少石油产量.

这位代表认为,利比亚恢复供应後,没有必要立刻减产.

"让我们先看看他们何时可以完全恢复危机之前的产量.到时候OPEC会评估是否有影响到价格或库存,然後采取正确的决定,"这位代表说.

"现在我们无法说准OPEC将如何行动.他们会花上一个月的时间?三个月?一年?"

这位代表未被授权发表评论,其暗示OPEC可能会等到12月的会议才决定.

海湾国家成员沙特(沙乌地)阿拉伯、科威特、阿联酋、卡达曾经在OPEC没有正式决定之下增产,如果它们认为原油市场供过于求,有可能悄悄减产.

OPEC现任主席国伊朗也未有忧心市场的迹象.伊朗驻该组织代表Mohammad Ali Khatibi周二说OPEC暂无提早开会的必要.

利比亚反对派负责重建工作的高级代表Ahmed Jehani周三在接受路透专访时说,至少需要九个月的时间才能让石油以及其他基础设施恢复正常.

上述海湾国家代表说,任何减产的决定将取决于油价和利比亚的供应.布兰特原油LCOc1现在每桶约在110美元,从遏制供应的考量来说价格太高了.(完)