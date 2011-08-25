《台湾报摘》--工商时报8月25日

* 头版头条:

--马英九总统周三宣布五大土地住宅政策,将推动土地市价徵收、实价登录、加徵空地税等.马英九说,任何改革都会影响到部分人权益,但唯有健全房地产市场,建立公平交易制度,房地产价格才不易暴起暴落.

* 其他:

--业界传出,和硕(4938.TW)正进行内部人事大整顿,至少淘汰10%-20%的人力,影响层面将近千人,并再重新招聘同样幅度的新人才填补空缺.对此,和硕董事长童子贤证实,正在执行"去芜存菁"计画,准备重新打造团队纪律.

--金融圈人士透露,中国银监会召集六家台资银行中国大陆分行行长开会,其中对业者最关切的人民币业务,由于银监会已要求"将以年报揭露的获利数字为准",等于要到明年3月才有官方认可的报表出炉,台资银已预定明年3月齐向银监会提出申请.

--经建会主委刘忆如将于本周日(28日)率领日本招商团,展开第四度国际招商行程,将促成5-6个台日生技医疗与电子业签署投资合作意向书,这次参团人数亦为历来招商团规模最大.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.