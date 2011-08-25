《台湾报摘》--工商时报8月25日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--马英九总统周三宣布五大土地住宅政策,将推动土地市价徵收、实价登录、加徵空地税等.马英九说,任何改革都会影响到部分人权益,但唯有健全房地产市场,建立公平交易制度,房地产价格才不易暴起暴落.
* 其他:
--业界传出,和硕(4938.TW)正进行内部人事大整顿,至少淘汰10%-20%的人力,影响层面将近千人,并再重新招聘同样幅度的新人才填补空缺.对此,和硕董事长童子贤证实,正在执行"去芜存菁"计画,准备重新打造团队纪律.
--金融圈人士透露,中国银监会召集六家台资银行中国大陆分行行长开会,其中对业者最关切的人民币业务,由于银监会已要求"将以年报揭露的获利数字为准",等于要到明年3月才有官方认可的报表出炉,台资银已预定明年3月齐向银监会提出申请.
--经建会主委刘忆如将于本周日(28日)率领日本招商团,展开第四度国际招商行程,将促成5-6个台日生技医疗与电子业签署投资合作意向书,这次参团人数亦为历来招商团规模最大.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。