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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 08:22 BJT

〔日本股市〕日经指数开盘涨逾1%,出口股因日圆回落而受惠

路透东京8月25日电---日本股市日经指数周四开盘上涨逾1%.出口股因日圆回落而受益,但是在投资人观望美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克本周谈话的情况下,进一步的买盘可能有限.

日经指数.N225盘初上涨1.3%至8,750.45点.东证股价指数.TOPX上涨1.1%至750.18点.(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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