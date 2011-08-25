《台湾报摘》--经济日报8月25日

* 头版头条:

--中钢(2002.TW)今日将开出第四季盘价,大宗底材热轧每公吨有望上涨300至500台币,涨幅约1.5%,为今年连三次下跌後首次反涨.受到大陆建材及汽车用钢需求好转,亚洲第四季进入钢铁业旺季,中钢调涨等于宣告钢铁行情触底反弹.

* 其他:

--马英九总统昨日宣布,政府将透过修法,五大方向落实土地、居住及租税正义.五大方向分别是土地改以市价徵收、不动产交易以实价登录、加徵空地税、推动住宅法立法,以及自用住宅不加税.

--总投资额逾1,000亿台币的义联集团越南大钢厂进度延宕,传出义联集团透过经营管理委员会主委王正杰,正与中钢(2002.TW)洽商合作.若此事成真,将协助钢铁业在东协市场将更上层楼.

--市场传出中国大陆最大代工集团比亚迪(1211.HK),近期频频派出高层访台,积极在台寻找电动巴士合作厂商,企图结合台厂携手抢攻欧美电动车市场.据了解,比亚迪已接触的台厂有两家,目前双方还在洽谈技术合作中,暂时没有定论.同时,比亚迪也不排除在台设置整车厂的可能性.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.