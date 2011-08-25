〔欧洲股市〕瑞典将研究高频交易是否升高波动性,或实施管控--部长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透斯德哥尔摩8月24日电---瑞典金融市场部长Peter Norman周三表示,瑞典希望检验股市的高频交易是否升高波动性,并可能考虑实施某些形式的监管.
瑞典交易所和其他一些股票市场一样,近几周来大幅下挫.Norman指出,政府正密切关注情况发展.
"稳定的瑞典企业价值一夜间波动10%,这不合理.我想这值得担心."Norman告诉SVT公共电视.
他表示高频交易是否使波动性升高,这还不清楚,但他将收集资讯了解.
"如果高频交易加大这种波动,我不排除在瑞典或欧盟层级实施某些管控."
他指出,例如在市场重挫後,监管者可决定暂时关闭股市一段时间,并称美国在1980年代曾这麽实施过.(完)
--编译 张若琪;审校 徐文焰
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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