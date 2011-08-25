《全球主要国家债券发行预告》--8月25日-9月1日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月25日(四)
东京--日本标售20年期公债(0130).
罗马--意大利财政部公布将于8月30日标售的BTP固息债券和和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂钩浮息债券(CCTeu)规模细节.
华盛顿--美国财政部标售七年期公债(1700).
8月26日(五)
罗马--意大利财政部标售零息债券(CTZs).认购截止时间为0900GMT.
8月29日(一)
罗马--意大利财政部标售欧元区指数挂钩固息债券(BTPei).认购截止时间为0900GMT.
8月30日(二)
东京--日本标售两年期公债(0130).
罗马--意大利标售BTP固息债券和和Euribor挂钩浮息债券CCTeu.认购将于0900结束.
8月31日(三)
渥太华--加拿大标售30年期公债.
9月1日(四)
东京--日本标售10年期公债.(0130GMT)
伦敦--英国标售规模30亿英镑、票息3.75%、2021年到期的公债.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。