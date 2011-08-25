《全球主要国家债券发行预告》--8月25日-9月1日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月25日(四)

东京--日本标售20年期公债(0130).

罗马--意大利财政部公布将于8月30日标售的BTP固息债券和和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂钩浮息债券(CCTeu)规模细节.

华盛顿--美国财政部标售七年期公债(1700).

8月26日(五)

罗马--意大利财政部标售零息债券(CTZs).认购截止时间为0900GMT.

8月29日(一)

罗马--意大利财政部标售欧元区指数挂钩固息债券(BTPei).认购截止时间为0900GMT.

8月30日(二)

东京--日本标售两年期公债(0130).

罗马--意大利标售BTP固息债券和和Euribor挂钩浮息债券CCTeu.认购将于0900结束.

8月31日(三)

渥太华--加拿大标售30年期公债.

9月1日(四)

东京--日本标售10年期公债.(0130GMT)

伦敦--英国标售规模30亿英镑、票息3.75%、2021年到期的公债.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)