〔中港个股〕比亚迪抢攻欧美电动巴士市场,拟与台湾厂商携手合作--报载

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月25日电---台湾经济日报周四表示,中国大陆最大代工集团比亚迪(1211.HK)近期频频派出高层访台,积极在台寻找电动巴士合作厂商,企图结合台厂携手抢攻欧美电动车市场.
经济日报指出,近期中国大陆车辆业来台投资增温,初步浮上台面的陆厂,以整车、大卡车及电动巴士动力系统等三类为主,除了上海瑞华集团拟与台湾的小马租车、馨盛汽车合作,共同发展电动巴士动力系统外,曾被鸿海(2317.TW)集团董事长郭台铭视为死对头的比亚迪,近来动作也相当高调.
报导称,比亚迪目前已接触的台湾厂商有两家,目前双方还在洽谈技术合作中,暂时没有定论.同时,比亚迪也不排除在台设置整车厂的可能性.
经济据日报报导中指出,比亚迪看好台厂在巴士的制造能力,且具有设计能量,包括巴士的电视、倒车影像、导航等领域,改装技术都相当优异,希望在台湾寻找适合的电动巴士整车合作对象,近几个月来,频频由副总级以上高层来台,接触供应链相关厂商.
由于新能源汽车已是比亚迪的布局重点,该公司董事长王传福即曾表示,下半年将为香港提供电动大巴士,明年会出口电动车往欧美地区,市场预期,比亚迪这次来台寻找合作对象的目的,主要是为抢攻欧美市场做准备.
比亚迪日前预警第三季业绩仍欠佳,并遭投行降级.股价近日接连大挫,并创逾两年新低.
2009年金融危机严重之时,巴菲特(Warren Buffett)购入中国汽车和电池制造商比亚迪(002594.SZ)(1211.HK)近10%的股份,并造成其股价飙涨,一年内升到了十倍.尽管近期比亚迪股价下挫,但投资者认为巴菲特售股可能性仍低.[ID:nCN1920313](完)
--记者 高洁如; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。