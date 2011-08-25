〔台湾股市〕盘初升0.75%,宏基因第二季度亏损而跌停

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北8月25日电---台湾股市周四开盘上涨0.75%,尽管个人电脑制造商宏基(2353.TW)大跌至跌停,此前该公司报告第二季度亏损超过预期,且称今年已不可能转亏为盈[ID:nCT0474169].
加权股价指数.TWII上涨56.54点,至7,559.47点,前一交易日收涨0.63%.宏基暴跌6.97%至29.35台币,今年以来累计跌幅已达65%.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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