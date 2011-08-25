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市场报道 | 2011年 8月 25日 星期四 09:21 BJT

〔台湾股市〕盘初升0.75%,宏基因第二季度亏损而跌停

路透台北8月25日电---台湾股市周四开盘上涨0.75%,尽管个人电脑制造商宏基(2353.TW)大跌至跌停,此前该公司报告第二季度亏损超过预期,且称今年已不可能转亏为盈[ID:nCT0474169].

加权股价指数.TWII上涨56.54点,至7,559.47点,前一交易日收涨0.63%.宏基暴跌6.97%至29.35台币,今年以来累计跌幅已达65%.

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