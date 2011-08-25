〔欧洲金融〕德央行官员淡化美元货币市场紧俏情况,并抨击ECB购债措施

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透法兰克福8月24日电---德国央行理事Andreas Dombret周三表示,近来美元货币市场吃紧的情况,远未达到金融危机高峰时的程度.他并对欧洲央行(ECB)的购买公债措施发出不留情面的露骨抨击.
Dombret在纽约表示,美国货币市场对于选择向谁提供资金变得更加挑剔,而欧洲银行业者目前并未面临类似雷曼破产後出现的资金紧俏情况.
"我们距2008年的情况还远得很."Dombret称.
"第一,有很多其他方式,如回购形式的有担保融资,就足敷流动性需求.其次,根据与美国联邦储备理事会所达的互换协议,若有必要,欧洲央行随时准备减轻可能出现的资金瓶颈."
他也表示德国和其他欧洲国家的银行已在"资本市场"获得了大部分2011年所需融资.
"目前信号错综交杂."Dombret提及欧元区17国前景表示."整体而言似乎符合此前预期,今年馀下时间欧元区经济将继续扩张,不过扩张速度将比较温和."
他亦对欧洲央行购买政府债券的措施发出直接露骨的抨击.德国央行一直强烈反对这项措施.
"必须将货币政策和财政政策清楚画分开来.只要两者间的界线有模糊的地方,就必须尽快重新明确."Dombret称.(完)
--编译 张若琪;审校 白云
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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